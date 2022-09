https://fr.sputniknews.africa/20220914/convoite-par-lalgerie-chaim-el-djebali-choisit-de-jouer-pour-la-tunisie-1056184089.html

Convoité par l'Algérie, Chaïm El Djebali choisit de jouer pour la Tunisie

Convoité par l'Algérie, Chaïm El Djebali choisit de jouer pour la Tunisie

Le jeune joueur Chaïm El Djebali va représenter la sélection tunisienne alors que l’Algérie avait tout tenté pour le convaincre. Cette quête de sportifs... 14.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-14T21:02+0200

2022-09-14T21:02+0200

2022-09-14T21:02+0200

tunisie

algérie

football

match

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103465/05/1034650538_0:158:3000:1846_1920x0_80_0_0_bf3cc4eeaf91f4e419cff81b982e1d38.jpg

Les Aigles de Carthage ont remporté la bataille. Chaim El Djebali, joueur de l’Olympique Lyonnais a pris la décision de représenter la Tunisie alors que l'Algérie souhaitait voir la pépite lyonnaise porter ses couleurs. Le natif de Décines, dans la banlieue lyonnaise avait déjà été sélectionné en équipe de France dans la catégorie U16 (moins de 16 ans). Il avait donc plusieurs portes d’ouvertes quant à son avenir international. ObservAlgérie rapporte que son père est tunisien et que sa mère est algérienne.Le 12 septembre, la fédération tunisienne de football a annoncé sur les réseaux sociaux que Chaïm El Djebali avait opté pour les Aigles de Carthage. Quelques heures plus tard, le sélectionneur tunisien Jalel Kadri le convoque pour jouer les matchs amicaux contre les Comores, le 23 septembre à Orléans, et contre le Brésil, le 27 septembre au Parc des Princes.Le footballeur pourra montrer toutes ses qualités sous le maillot tunisien et pourquoi pas figurer sur la liste des 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde 2022 qui se tiendra au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain.https://twitter.com/Gone_Academie/status/1569656147908632576Chasse aux binationauxLes pays du Maghreb ont adopté depuis des années des stratégies afin d’attirer les enfants d’émigrés. Le but est de renforcer leurs sélections nationales et éviter que des joueurs comme Zidane, Benzema ou Fekir ne leur échappent. Lorsque l’Algérie a remporté sa seconde Coupe d’Afrique des Nations de son histoire en 2019, 14 joueurs sur 23 n’étaient pas nés dans le pays et étaient formés en France.Dès leur plus jeune âge, les joueurs aux origines maghrébines sont pistés par les fédérations. Observalgérie rapporte qu’une force d’intervention composée de trois personnes Franco-algériennes se chargent de cette mission. La Tunisie a créé un poste de directeur sportif dédié à cette tâche alors que le Maroc dispose d’un recruteur officiel basé en France. Ces chargés de mission peuvent compter sur les entraineurs de clubs de foot amateurs français, souvent issus de culture mixte, qui leur fournissent les informations nécessaires. Ils contactent ensuite les familles afin de les convaincre de porter leurs couleurs.

tunisie

algérie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

tunisie, algérie, football, match