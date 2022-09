https://fr.sputniknews.africa/20220910/la-rencontre-algerie-maroc-en-finale-de-la-coupe-arabe-u-17-degenere-en-bagarre-generale---videos-1056133964.html

La rencontre Algérie-Maroc en finale de la Coupe Arabe U-17 dégénère en bagarre générale - vidéos

La rencontre Algérie-Maroc en finale de la Coupe Arabe U-17 dégénère en bagarre générale - vidéos

Un match de football de la Coupe arabe de la catégorie de moins de 17 ans, remporté par l’Algérie qui a battu l’équipe marocaine (4-2, 1-1), a fini par des... 10.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-10T14:42+0200

2022-09-10T14:42+0200

2022-09-10T14:42+0200

maghreb

algérie

maroc

football

bagarre

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1052119298_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_cf6780a80d086a12fed5dee38db5ba79.jpg

Suite à la victoire le 8 septembre d’Alger dans le match de football contre Rabat en finale de la Coupe Arabe U-17, une bagarre générale a éclaté sur le terrain.À la fin de la rencontre, un joueur de l’équipe algérienne a marqué un cinquième penalty et la victoire a été annoncée. Mais au lieu des réjouissances, la tension est montée lorsqu’un certain nombre de joueurs de l’équipe marocaine ont quitté la tribune et se sont dirigés vers les athlètes algériens pour attaquer.Le terrain s’est ainsi transformé en un chaos complet. Les forces de sécurité se sont précipitées pour rétablir le calme.Des agressions "barbares"Dans un communiqué publié le 9 septembre, la fédération royale marocaine de football (FRMF) a qualifié ces événements de "brutaux et barbares". Elle a mis en cause "les joueurs de l’équipe adverse et les supporters qui ont envahi le terrain".La fédération s’est dite étonnée par "l’absence totale de sécurité en présence d’une foule nombreuse et de conditions tendues avant et pendant le match"."Des mesures strictes conformément aux lois et règlements" ont été demandées par la FRMF à l’Union des associations arabes de football.

maghreb

algérie

maroc

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

maghreb, algérie, maroc, football, bagarre