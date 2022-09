https://fr.sputniknews.africa/20220914/concentration-inedite-des-forces-de-kiev-pres-de-la-region-de-zaporojie-constate-un-responsable-1056183660.html

"Concentration inédite" des forces de Kiev près de la région de Zaporojié, constate un responsable

Des roquettes américaines HIMARS, des obusiers M777 et des systèmes Grad. Sur la ligne de front dans la région de Zaporojié, un membre de l’administration... 14.09.2022, Sputnik Afrique

La préparation d’une offensive majeure ukrainienne a récemment été évoquée par les autorités pro-russes de la zone. Celles-ci constatent actuellement une "concentration inédite" des forces de Kiev dans cette région."Si on parle du matériel militaire, il y en a et des obusiers M777 et des lance-roquettes multiples de type HIMARS, et le Grad et l’Ouragan", a-t-il ajouté.Le chef de la région a souligné que parmi les mercenaires sur la ligne de front, il y a des combattants parlant anglais et polonais.Plus tôt, Vladimir Rogov avait fait état d’une partie "record" de l’aide militaire, pour une somme de 20 millions de roubles, transférée vers l’armée russe défendant cette région.Situation à la centrale nucléaireDepuis le mois de mars, la centrale nucléaire est contrôlée par les forces armées russes et essuient régulièrement des pilonnages ukrainiens.Pourtant, ces derniers jours, aucune nouvelle attaque ukrainienne n’a été enregistrée, selon le chef de l'administration prorusse de la région de Zaporojié. Il a précisé sur la chaîne TV Rossiya 24 que "le rayonnement de fond radioactif [était] normal".

