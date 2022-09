https://fr.sputniknews.africa/20220913/moscou-se-dit-extremement-preoccupe-par-lescalade-soudaine-entre-larmenie-et-lazerbaidjan-1056165056.html

Moscou se dit "extrêmement préoccupé" par l'escalade soudaine entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

Se disant préoccupé par l'escalade à la frontière azerbaïdjano-arménienne, Moscou espère qu'Erevan et Bakou respecteront la trêve qui devait entrer en vigueur... 13.09.2022, Sputnik Afrique

Le ministère russe des Affaires étrangères a réagi à l'escalade à la frontière azerbaïdjano-arménienne. Tout en appelant les parties arménienne et azerbaïjanaise à faire preuve de retenue, Moscou appuie sur la nécessité de résoudre le conflit par la voie pacifique.Dans son communiqué, le ministère russe des Affaires étrangères a confirmé avoir reçu la demande arménienne d'accorder un soutien dans le règlement de la situation. Et ceci conformément aux accords bilatéaux de l’Organisation du traité de sécurité collective qui regroupe l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Russie et le Tadjikistan.

