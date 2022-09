https://fr.sputniknews.africa/20220913/des-discussions-sur-la-fourniture-de-gaz-algerien-pour-la-france-pourraient-se-tenir-en-octobre-1056173328.html

Des discussions sur la fourniture de gaz algérien pour la France pourraient se tenir en octobre

Des discussions sur la fourniture de gaz algérien pour la France pourraient se tenir en octobre

Des pourparlers importants, portant sur l’approvisionnement du gaz algérien pour la France, auraient lieu en octobre prochain, selon le site spécialisé Maghreb... 13.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-13T21:59+0200

2022-09-13T21:59+0200

2022-09-13T21:59+0200

algérie

france

gaz

volte-face

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1052293115_0:0:3368:1895_1920x0_80_0_0_50251ca537cc868472ecaf7d6fd6d64a.jpg

Le volte-face de la France sur la question du gaz algérien se concrétise. Le site spécialisé Maghreb Intelligence affirme, en citant des sources concordantes, que la fourniture de nouveaux volumes de gaz naturel sera au centre des discussions entre les délégations ministérielles françaises et algériennes en octobre, à Alger.Le média précise que la Première ministre française, Elisabeth Borne, ainsi que d’autres représentants du gouvernement vont effectuer un voyage important à Alger. Plusieurs réunions devraient être menées afin d’aboutir à un accord. Celui-ci est une priorité pour le gouvernement français qui voudrait négocier un nouvel accord d’exploitation et de commerce de gaz avec Alger. Il devrait permettre à la France de bénéficier d’un volume de trois milliards de m3 de gaz naturel pour faire face à une éventuelle consommation élevée des foyers français cet hiver.Maghreb Intelligence a pris connaissance auprès de sources algériennes que le pays aurait accepté la demande française d’approvisionnement de gaz naturel.Volte-face d’Emmanuel MacronLe 26 août, le Président français a déclaré lors de sa visite en Algérie, qu’il n’était pas intéressé par le gaz algérien, car son pays en était peu dépendant. Selon Macron, les 8-9% de gaz exporté par l’Algérie pour la consommation française "n’allaient pas changer la donne".Pourtant, deux jours plus tard, des engagements ont été pris entre les dirigeants des deux pays. Europe 1 rapportait alors que l’Algérie pourrait augmenter ses livraisons de 50%. Catherine MacGregor, patronne d’Engie a également rencontré le ministre algérien de l’Énergie et des Mines ainsi que le patron du géant énergétique algérien Sonatrach.

algérie

france

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

algérie, france, gaz, volte-face