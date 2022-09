https://fr.sputniknews.africa/20220912/jen-ai-ras-le-c-quil-fasse-sa-promo-sur-notre-dos-macron-critique-par-des-streamers-de-zevent-1056158399.html

"J'en ai ras le c** qu'il fasse sa promo sur notre dos": Macron critiqué par des streamers de ZEvent

"J'en ai ras le c** qu'il fasse sa promo sur notre dos": Macron critiqué par des streamers de ZEvent

"De la propagande" et la politique qui débarque. Des streamers du marathon caritatif ZEvent ont fustigé le message de soutien de la part d’Emmanuel Macron. Si... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Une belle tradition maculée par une promo déplacée? Comme chaque année depuis son élection en 2017, Emmanuel Macron a félicité et remercié les participants au ZEvent pour leur mobilisation au profit des associations écologiques. Pourtant, plusieurs parmi eux ont jugé qu’il faisait "un coup de publicité".Cette année, le marathon de streaming caritatif a réussi à récolter plus de 10 millions d’euros pour plusieurs associations luttant pour la cause climatique. Un sujet qu’a surtout souligné Emmanuel Macron dans son message de soutien publié sur les réseaux sociaux.Il a ensuite annoncé que deux événements majeurs d’esport seraient accueillis par la France en 2023 et 2024."C’est inadmissible"Alors que les uns ont qualifié ce message de politique qui débarque, les autres ont dénoncé "un coup de publicité".Et de poursuivre:Selon lui, "ce n’est pas de la promotion, c’est de la propagande, on n’a pas demandé ça! C’est à cause de gens comme lui, entre autres, qu’on fait ces évènements-là."Une autre streameuse a estimé que c’était "inadmissible qu’on dépolitise l’écologie à ce point, parce que c’est leur faute à eux".La semaine dernière, Emmanuel Macron a été en outre ciblé par des insultes de la part du DJ et vidéaste franco-américain Marc Rebillet. Selon les journalistes du Parisien, il a entamé son concert en scandant "Macron en***é" et "Macron dégage", ce que le public a répété.

