Macron de nouveau insulté par le DJ Marc Rebillet en plein concert – vidéo

Macron de nouveau insulté par le DJ Marc Rebillet en plein concert – vidéo

Pour son retour en France neuf jours après avoir insulté le Président de la République, le DJ franco-américain Marc Rebillet persiste et signe ce soir à... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Le DJ Marc Rebillet a récidivé. Lors de son concert à l'Olympia le 5 septembre, il a de nouveau insulté Emmanuel Macron en pleine performance.Selon les journalistes du Parisien, il a entamé son concert en scandant "Macron en***é" et "Macron dégage", ce que le public a répété.Le musicien avait déjà tenu le même genre de propos outranciers au "Touquet Music Beach Festival" il y a une semaine. Les organisateurs du festival avaient déploré ce "buzz" et demandé à l’artiste de rembourser son cachet, ce qu’il a refusé.Pour rappel, l’injure publique constitue un délit passible de 12.000 euros d’amende.Sa popularité en hausse depuis les confinementsRoi de l'improvisation, Marc Rebillet a vu sa carrière exploser lors du confinement, lorsque ses "quarantine streams" et vidéos en peignoir ont attiré des centaines de milliers d'abonnés sur YouTube.

