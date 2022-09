Flambée des prix de l’énergie: un député européen attribue une part de responsabilité à Macron

https://fr.sputniknews.africa/20220912/flambee-des-prix-de-lenergie-un-depute-europeen-attribue-une-part-de-responsabilite-a-macron-1056159393.html

Ce n’est pas uniquement le conflit en Ukraine qui est responsable de la crise énergétique touchant la France, mais aussi les dirigeants du pays, estime... 12.09.2022, Sputnik Afrique

Tandis qu’en France, la crise énergétique frappe les ménages de plein fouet, le député européen LR François-Xavier Bellamy parle d’"une responsabilité immense de nos gouvernants et en particulier d’Emmanuel Macron".Actuellement, l’Insee enregistre +28% sur la facture d’énergie des Français. La semaine dernière, le Président français a de nouveau appelé à la sobriété énergétique et à baisser le thermostat. Outre l’importante augmentation des prix de l’énergie, la France constate également un niveau historiquement faible de sa production électrique nucléaire."Preuve simple"M.Bellamy a souhaité de "donner une preuve simple" avec le rappel de sa prise de parole au Parlement européen il y a deux ans:D’après lui, la crise que traverse la France n’est pas uniquement liée au conflit en Ukraine, mais à "l'état très dégradé de notre parc nucléaire et à […] la fermeture de la centrale de Fessenheim".La fermeture de cette centrale, décidée par François Hollande, a fait perdre une capacité de production de 1,8GW, indique un rapport de la commission des Affaires économiques du Sénat, rendu public le 11 février dernier.

