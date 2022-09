https://fr.sputniknews.africa/20220911/la-france-aurait-envoye-une-alerte-a-ses-voisins-apres-une-erreur-de-vente-delectricite-1056147735.html

La France aurait envoyé une alerte à ses voisins après une erreur de vente d’électricité

La France a adressé à certains pays voisins une demande d'urgence de plus d'exportations d'électricité, selon le Financial Times. Un appel lié à "une... 11.09.2022, Sputnik Afrique

Une considérable erreur commerciale a mis en péril l’approvisionnement français en électricité, relate le Financial Times en se référant au Réseau de transport d'électricité (RTE). Et ce, alors que le pays, comme beaucoup en Europe, fait face à une crise énergétique sans précédent.La France aurait ainsi envoyé une alerte à ses voisins, dont l’Espagne et le Royaume-Uni, les prévenant d’uneune plus importante exportation d’électricité. Le National Grid du Royaume-Uni et une personne proche du réseau électrique espagnol ont confirmé que leurs pays avaient reçu ce message, précise le Financial Times."Une difficulté technique"Il s’agit d’une vente erronée commise par la société Électricité de Strasbourg (ES), qui approvisionne la zone autour de la capitale alsacienne et est détenue majoritairement par EDF.Dans son communiqué, la société révèle "une difficulté technique", à cause de laquelle elle a vendu 2,03 gigawatts et 5,75 GW d'électricité lors de deux transactions distinctes les 6 et 7 septembre. Une faille qui lui a coûté 60 millions d’euros.Toujours selon le communiqué, ES allait lancer "des actions" "pour se rééquilibrer". Les alertes ont été envoyées via l’European Awareness System.Citant une personne proche du dossier, le Financial Times ajoute que le message a été envoyé après que des opérations de rééquilibrage en fin de journée ont montré qu'il pourrait y avoir un déficit d'électricité à Électricité de Strasbourg. EDF s'est refusée à tout commentaire, selon le journal britannique.

