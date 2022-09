https://fr.sputniknews.africa/20220911/on-nest-pas-un-pays-du-tiers-monde-marine-le-pen-epingle-lexecutif-sur-la-crise-energetique-1056142248.html

"On n’est pas un pays du tiers-monde": Marine Le Pen épingle l’exécutif sur la crise énergétique

Marine Le Pen s’est insurgée contre la politique du gouvernement visant le rationnement et la sobriété énergétique. D'après elle, alors que la France "n’est... 11.09.2022, Sputnik Afrique

Rationnement, réduction de climatisation et de chauffage, appels à être "sobres" avec l’énergie... Marine Le Pen, ancienne candidate au poste de Président, a attaqué le gouvernement sur sa politique pour contrer la crise énergétique.La députée a dit "regretter" que l’Assemblée nationale n’ait pas encore repris le travail."Il y a des décisions urgentes à prendre, hélas, mais aussi pour la justice, l’insécurité", ainsi que le pouvoir d’achat. Marine Le Pen a ainsi exigé une session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour les questions énergétiques.L’ancienne présidente du Rassemblement national a également tenu à assurer qu’elle n’était pas "conciliante" cet été:"Nous avions développé des pistes, elles n'ont pas été retenues.""Au rendez-vous de la sobriété"La semaine dernière, Emmanuel Macron a appelé ses compatriotes à "se bouger" et "changer les comportements". Par exemple, "mettre la climatisation un peu moins fort" et "le chauffage un peu moins fort que d’habitude" quand il fera plus froid, soit 19 degrés.Des propos qui ont été critiqués par certains. Pour le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, le chef de l’État a démontré "une forme de déconnexion de la réalité".Selon lui, M.Macron devrait plutôt s’adresser à "ceux qui profitent de cette crise pour gagner beaucoup d'argent, plutôt que de culpabiliser les citoyens", dont plusieurs "sont même en dessous de la sobriété".

