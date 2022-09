https://fr.sputniknews.africa/20220906/la-meilleure-energie-cest-celle-que-lon-ne-consomme-pas-une-phrase-de-macron-qui-rend-perplexe-1056096561.html

"La meilleure énergie, c’est celle que l'on ne consomme pas": une phrase de Macron qui rend perplexe

Tout pour atteindre les "10% d’économie d’énergie"! Outre sa proposition aux Français de réduire la climatisation et le chauffage, Emmanuel Macron avance que... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Incitant une nouvelle fois ses compatriotes à "être au rendez-vous de la sobriété" énergétique et, à ces fins, à "changer les comportements", Emmanuel Macron a rappelé le 5 septembre que "la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas".Des propos qui ont suscité une cascade de réactions sur les réseaux sociaux et ont poussé certains à laisser s’envoler leur imagination et leur ironie."Les meilleures c*nneries, ce sont celles qu'on n'entend pas…" ou bien "et la bêtise la moins évidente c'est celle que l'on ne dit pas".Qualifiant l’intervention du Président de "théâtre de l’absurde", une éditorialiste a lancé que "si la meilleure électricité est celle qu’on ne consomme pas, il aurait mieux valu ne jamais l’inventer" pour qu’elle soit "plus performante".Réduire la climatisation et le chauffage, comme propose Emmanuel Macron? Un utilisateur a proposé un moyen d’économiser, à sa manière, en éteignant la télé lorsque le Président parle.Face à la phrase polémique du Président, un internaute se demande de quelle énergie il s’agit dans ce cas:Avec le manque d’énergie, la proposition du Président résonne peut-être comme assez logique, jugent certains, non sans humour:

