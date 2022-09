https://fr.sputniknews.africa/20220911/la-centrale-de-zaporojie-ne-produit-plus-denergie-le-dernier-reacteur-fonctionnel-arrete-1056141793.html

La centrale de Zaporojié ne produit plus d’énergie: le dernier réacteur fonctionnel arrêté

La centrale de Zaporojié ne produit plus d’énergie: le dernier réacteur fonctionnel arrêté

Le dernier des six réacteurs de la centrale nucléaire de Zaporojié qui restait fonctionnel a été mis à l’arrêt, selon les autorités russes. 11.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-11T12:28+0200

2022-09-11T12:28+0200

2022-09-11T12:28+0200

opération militaire russe en ukraine

zaporojie

centrale nucléaire

réacteur

agence internationale de l'énergie atomique (aiea)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1056030165_0:11:3116:1764_1920x0_80_0_0_bcc1a4cb23eab70c0eb411e144147067.jpg

Vladimir Rogov, membre de l’administration russe de la région de Zaporojié, a annoncé la mise à l’arrêt du dernier réacteur de la centrale nucléaire encore en fonctionnement.Il a précisé que des changements du régime de fonctionnement des réacteurs et des turbines pouvaient conduire à un accident.Cependant le régime de mise à l’arrêt permet de relancer le réacteur.Pilonnages depuis le milieu de l’étéAu mois de mars la centrale de Zaporojié située sur la rive gauche du Dniepr près de la ville d’Energodar a été placée sous le contrôle des militaires russes.Selon le ministère russe de la Défense et les autorités d’Energodar, depuis le milieu de l’été la centrale et la ville sont pilonnées presque quotidiennement par les militaires ukrainiens.Les tirs n’ont pas perturbé son fonctionnement, mais ont endommagé des systèmes auxiliaires et l’infrastructure de distribution d’énergie.Mission de l’AIEALe 1erseptembre, la centrale a été visitée par une mission de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Une partie de la délégation, dont le directeur Rafael Grossi, est repartie d’Energodar le même jour. Plusieurs autres experts de l’AIEA ont quitté le site le 5 septembre, mais deux spécialistes y sont restés.Le 6 septembre, l’AIEA a rendu public le rapport sur sa mission. Bien que le site ait été pilonné par l’Ukraine en présence de la délégation, l’Agence n’a pas ouvertement condamné les tirs, mais a appelé à créer une zone sécurisée afin d’éviter "un incident nucléaire".Le 7 septembre, Dmitri Polianski, l’ambassadeur russe adjoint à l’Onu, a signalé que le directeur de l’AIEA ne s’était pas risqué à révéler les bombardements du site par Kiev.

zaporojie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zaporojie, centrale nucléaire, réacteur, agence internationale de l'énergie atomique (aiea)