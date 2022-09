https://fr.sputniknews.africa/20220906/laiea-demande-la-creation-dune-zone-de-securite-autour-de-la-centrale-de-zaporojie-1056098305.html

L'AIEA demande la création d'une zone de sécurité autour de la centrale de Zaporojié

L'AIEA demande la création d'une zone de sécurité autour de la centrale de Zaporojié

L'AIEA a finalement rendu public le rapport sur sa mission à la centrale nucléaire de Zaporojié. Bien que le site ait été pilonné par l'Ukraine en pleine... 06.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-06T16:30+0200

2022-09-06T16:30+0200

2022-09-06T18:09+0200

donbass. opération russe

zaporojie

agence internationale de l'énergie atomique (aiea)

rapport

agence internationale de l'énergie (aie)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0f/1055849989_0:166:3346:2048_1920x0_80_0_0_62c191f4f6cc845ecaa11e84dba75bc3.jpg

"La situation actuelle est intenable", écrit l’instance onusienne dans son texte de 52 pages. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a réclamé, dans un rapport publié le 6 septembre, la mise en place d'une "zone de sécurité" pour prévenir un accident nucléaire à la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporojié pilonnée régulièrement par les troupes ukrainiennes. L'AIEA, à la suite de la visite de la centrale nucléaire de Zaporojié, a proposé d'organiser un exercice d’entrainement pour avoir une réaction rapide et efficace en cas d'urgence, et s'est portée volontaire pour apporter son aide.Les membres de la mission ont noté que la centrale a, à plusieurs reprises, "perdu complètement ou partiellement l'alimentation électrique" et ont demandé "la fin de toutes les activités militaires" qui pourraient affecter le fonctionnement de ses systèmes.Le rapport indique que la mission avait détecté un certain nombre de dégâts sur la centrale nucléaire, notamment dans les bâtiments de stockage du combustible nucléaire et de déchets.La mission de la délégation de l'AIEA en visite Une délégation conduite par le directeur de l'agence, Rafael Grossi, s’est rendue dans la centrale nucléaire la semaine dernière. Les employés ont montré les zones touchées par les bombardements perpétrés par les troupes ukrainiennes. La partie ukrainienne a bombardé directement les territoires près de la centrale nucléaire en pleine présence de la mission de l'AIEA. Qui plus est, d’après la Défense russe, afin de couvrir la tentative d'occupation de la centrale de Zaporojié au début de la mission de l'AIEA, Kiev a tenté d'y envoyer des correspondants non accrédités. Après le départ de la mission le 5 septembre, deux représentants de l'AIEA y sont restés de manière permanente.Le terrorisme nucléaire Selon Vladimir Rogov, membre de l'administration russe de la région de Zaporojié, l'AIEA a fermé les yeux sur la situation liée au bombardement de la centrale nucléaire par l'Ukraine et s'est retirée de ses fonctions officielles. Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe, Yuriï Kokov, a également qualifié les bombardements à répétition de la centrale nucléaire de Zaporojié d'acte de terrorisme nucléaire.

zaporojie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

zaporojie, agence internationale de l'énergie atomique (aiea), rapport, agence internationale de l'énergie (aie)