Donetsk dément la prise de l'aéroport par l'armée ukrainienne

Donetsk dément la prise de l'aéroport par l'armée ukrainienne

Les informations sur la prise de l'aéroport de Donetsk par les forces armées ukrainiennes n'ont rien à voir avec la réalité, a déclaré un responsable de... 11.09.2022, Sputnik Afrique

Le commandant du bataillon "Sparta", Artiom Joga, a démenti les informations selon lesquelles l'aéroport de Donetsk avait été pris par l'armée ukrainienne.Denis Pouchiline, chef de la République populaire de Donetsk (DNR) a publié sur sa chaîne Telegram la vidéo du commandant.Le commandant indique qu'il est venu spécialement pour tourner la vidéo avec en fond des positions avancées de l'aéroport. "Vous voyez, je ne porte même pas de gilet pare-balles", a souligné Joga.Les pilonnages continuentPrécédemment, un officier de la milice populaire de la République populaire de Lougansk (LNR) avait nié le passage de la ville de Svatov sous le contrôle des forces armées ukrainiennes.Celles-ci ont pilonné Donetsk cinq fois en une heure le 11 septembre au matin, tirant 20 obus, y compris avec l'artillerie de l'Otan de calibre 155 mm, a annoncé dimanche le bureau de représentation de la République populaire de Donetsk au Centre conjoint de contrôle et de coordination.Au cours de dernières 24 heures, 6 personnes ont été tuées et 11 autres blessées après les pilonnages ukrainiens sur le territoire de la DNR.L’armée russe a neutralisé 300 militaires ukrainiens, dont des membres du groupe nationaliste Kraken. Côté matériel, figurent 13 drones, cinq obus HIMARS et un obusier américain M777, de multiples batteries et détachements d’artillerie, ainsi que six entrepôts de munitions. Une station radar a été mise hors service.

