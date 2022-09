https://fr.sputniknews.africa/20220910/vucic-la-france-et-lallemagne-demandent-a-belgrade-de-vite-resoudre-le-probleme-du-kosovo-1056132968.html

Vucic: la France et l’Allemagne demandent à Belgrade de vite résoudre "le problème du Kosovo"

Vucic: la France et l’Allemagne demandent à Belgrade de vite résoudre "le problème du Kosovo"

Selon le Président serbe Aleksandar Vucic, "les représentants des pays les plus puissants, avec le soutien des États-Unis et de la Turquie, plaident pour la... 10.09.2022, Sputnik Afrique

Se prononçant le 10 septembre après une réunion du Conseil de sécurité nationale, le Président serbe a annoncé avoir reçu une nouvelle proposition de normalisation de la situation autour du Kosovo de la part de représentants européens.La réunion du Conseil de sécurité a eu lieu après les entretiens du Président Vucic avec le représentant spécial de l'UE pour les Balkans occidentaux Miroslav Lajcak, avec le conseiller du chancelier allemand Jens Plotner et le conseiller du Président français Emmanuel Bonn.Auparavant, le Président français et le chancelier allemand avaient envoyé une lettre commune au Président serbe, appelant Belgrade à prendre des "décisions difficiles" sur le Kosovo-Métochie. La lettre a été publiée par le bureau de presse de la présidence serbe.Dernières tensions au KosovoLa situation à la frontière administrative entre la Serbie et le Kosovo-Métochie s’est tendue à l’approche du 1er août. Ce jour-là, Pristina avait l’intention d’interdire les papiers et numéros d’immatriculation serbes sur le territoire de la république autoproclamée.Les autorités du Kosovo ont finalement reporté la mise en pratique de cette décision au 1er septembre.

