La France et l’Allemagne attendent des "décisions difficiles" du Président serbe

Le Président français et le chancelier allemand ont envoyé une lettre commune au Président serbe, appelant Belgrade à prendre des "décisions difficiles" sur le... 04.09.2022, Sputnik Afrique

L'administration du Président serbe Vucic a rendu publique la lettre conjointe que lui ont adressée Emmanuel Macron et Olaf Scholz. Elle a été écrite "à un moment d'une importance cruciale pour la sécurité en Europe et la stabilité dans la région des Balkans occidentaux", indique-t-elle.Traditionnellement, ils mettent l'accent sur les perspectives d'intégration européenne, notant que dans le contexte du conflit en Ukraine, "tout doit être fait pour que la perspective européenne des Balkans occidentaux devienne une réalité et que des années de différends bilatéraux et régionaux soient résolues".Les dirigeants allemands et français attendent des progrès et insistent pour que leurs conseillers soient associés à la résolution de la question.Ils ont conclu en disant espérer sincèrement que l'initiative rencontrerait l'intérêt et le soutien d'Aleksandar Vucic.Dernières tensions au KosovoLa situation à la frontière administrative entre la Serbie et le Kosovo-Métochie s’est tendue à l’approche du 1er août dernier. Ce jour-là, Pristina avait l’intention d’interdire la circulation des papiers et numéros d’immatriculation serbes sur le territoire de la république autoproclamée.Les autorités du Kosovo ont finalement reporté la mise en pratique de cette décision au 1er septembre.

