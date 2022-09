https://fr.sputniknews.africa/20220910/lalbanie-annonce-une-nouvelle-cyberattaque-et-en-accuse-liran-1056139603.html

L'Albanie annonce une nouvelle cyberattaque et en accuse l'Iran

L'Albanie annonce une nouvelle cyberattaque et en accuse l'Iran

Après avoir rompu les relations diplomatiques avec l’Iran, tenu pour responsable d’une cyberattaque en juillet, l’Albanie l’accuse d’une nouvelle agression... 10.09.2022, Sputnik Afrique

Nouvel épisode des tensions diplomatiques Albanie-Iran. Deux jours après l’expulsion de diplomates iraniens, suite aux accusations portées contre Téhéran d’un piratage informatique survenu en juillet, Tirana parle d’une nouvelle cyberattaque.Celle-ci a visé la police, a déclaré ce 10 septembre le ministère albanais de l'Intérieur."Afin de neutraliser l'acte criminel et sécuriser les systèmes", plusieurs boucles informatiques importantes telles que dans les ports maritimes, les aéroports et aux postes-frontières ont été déconnectées.Le Premier ministre Edi Rama a dénoncé sur Twitter "une autre cyberattaque [commise par les, ndlr] mêmes agresseurs déjà condamnés par les pays amis et les alliés de l'Albanie". Pour l’heure, Téhéran n’a pas réagi.Précédentes accusationsAprès l'annonce par Tirana, le 7 septembre, qu'une cyberattaque massive avait été orchestrée en juillet par l'Iran contre les infrastructures numériques du gouvernement albanais, Washington a annoncé de nouvelles sanctions contre Téhéran, visant notamment le ministère iranien du Renseignement.Qualifiant ces accusations d’"infondées", l'Iran a aussi condamné ces sanctions américaines. Suite à la rupture des relations diplomatiques, les employés de l’ambassade iranienne à Tirana ont été contraints de quitter le pays.

