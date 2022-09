https://fr.sputniknews.africa/20220909/une-famille-fortunee-veut-installer-des-migrants-dans-un-village-de-bretagne-1056130927.html

Une famille fortunée veut installer des migrants dans un village de Bretagne

La commune de Callac (Côtes-d'Armor) vit au rythme de la polémique depuis que les autorités envisagent d’y installer des réfugiés, rapporte Le Figaro. Baptisée "Projet Horizon", l’initiative vient de la fondation Merci, soutenue par la famille Cohen, anciens propriétaires de la marque de vêtements Bonpoint.L’objectif affiché est de "redynamiser le centre-ville" et de se "réapproprier des bâtiments vacants", assure au quotidien Jean-Yves Rolland, maire de Callac, qui appuie le projet.Mais ce n’est pas du goût de tous les habitants. L’édile affirme ainsi que la ville reçoit "un nombre incalculable de mails racistes et antisémites et même des menaces de mort". Certains craignent qu’une "centaine d’Africains" s’établissent dans la commune et viennent "repeupler" le centre-ville, ajoute-t-il.Pétition et ReconquêteUne pétition dénonçant un projet néfaste pour le "vivre-ensemble" dans la commune a même recueilli plus de 5.500 signatures. Les protestataires estiment que l’arrivée d’immigrants risque de "changer et de se transformer profondément" Callac.Reconquête, le parti d’Éric Zemmour, s’est également emparé de l’affaire et a appelé à une manifestation le 17 septembre, estimant que la localité subirait un "grand remplacement" à l’image de ce qui attend le pays.

