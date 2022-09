https://fr.sputniknews.africa/20220909/la-question-du-plafonnement-du-prix-du-gaz-russe-divise-lue-1056131317.html

La question du plafonnement du prix du gaz russe divise l’UE

L’UE n’a pas réussi à se mettre d’accord sur le plafonnement du prix du gaz russe, une mesure soutenue par seulement trois États membres. Mais limiter toutes... 09.09.2022, Sputnik Afrique

Rêve d'Ursula von der Leyen, plafonner le prix du gaz russe, après le pétrole, semble voué à l'impasse. Sur les Vingt-Sept, seuls trois pays sont favorables à limiter uniquement le cours du gaz russe. Les autres veulent élargir la restriction.M.Cingolani a aussi souligné que ceux qui s’opposaient à la proposition étaient "géographiquement plus proches" des régions orientales de l’Europe et s’inquiétaient d’être coupés du gaz russe, mais que ces pays ne consommaient pas beaucoup d’énergie.Insuffisant pour réduire les facturesLa ministre belge de l'Énergie, Tinne van der Straeten, a plus tôt mis en doute l’efficacité du plafonnement du prix du gaz russe, compte tenu du volume actuel livré à l’UE. Selon elle, cette limitation ne fera pas à elle seule baisser les prix donc les factures des ménages européens.La Belgique souhaite plutôt un plafonnement dynamique des prix à l’échelle de l’UE sur le gaz négocié sur les marchés internationaux, dont asiatiques, afin d’assurer la sécurité des approvisionnements.Les discussions se poursuivent Les ministres européens se sont toutefois entendus sur "une orientation commune". Ils ont demandé à la Commission européenne de préparer en quelques jours "une proposition solide et concrète", a déclaré le ministre tchèque de l'Industrie, Jozef Sikela, dont le pays occupe la présidence tournante de l'UE. En plus du plafonnement du prix du gaz russe, la Commission propose de limiter les revenus des opérateurs du nucléaire et des énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydroélectrique) qui vendent leur électricité très au-dessus de leurs coûts de production. Les États pourraient prélever la différence entre ce plafond et le prix du marché pour redistribuer ces "superprofits" aux ménages et entreprises vulnérables.

