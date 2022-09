https://fr.sputniknews.africa/20220908/le-seul-plafonnement-du-prix-du-gaz-russe-ne-fera-baisser-les-factures-estime-la-belgique-1056118294.html

Le seul plafonnement du prix du gaz russe ne fera baisser les factures, estime la Belgique

Le seul plafonnement du prix du gaz russe ne fera baisser les factures, estime la Belgique

Comme le volume du gaz russe livré à l’Europe est fortement réduit, la mise en place d’une limite pour son prix n’aboutira pas à la diminution des prix pour... 08.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-08T18:57+0200

2022-09-08T18:57+0200

2022-09-08T19:00+0200

gaz

énergie

union européenne (ue)

russie

vladimir poutine

belgique

ursula von der leyen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/04/1051991571_0:512:2730:2048_1920x0_80_0_0_08da29b9b1de1cb9a656218c815f36a6.jpg

Face à la proposition de l’UE d’établir un plafonnement pour les prix du gaz russe, la Belgique réagit et estime que cette mesure n’est pas suffisante pour alléger les factures.Le pays se prononce plutôt pour un plafonnement dynamique des prix à l’échelle de l’UE sur le gaz négocié sur les marchés internationaux, dont asiatiques, afin d’assurer la sécurité des approvisionnements.La France soutient aussi la mesure, ainsi que des achats "groupés" par les pays européens, a noté Emmanuel Macron. Un dispositif énergétiqueEn effet, le volume de l’or bleu russe importé par l’Union européenne a chuté de 40% à 9%. Cependant, cette proposition de limiter des prix est censée "réduire les revenues de la Russie", a déclaré la cheffe de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.Outre cette mesure, l’UE propose aussi de restreindre les "superprofits" des entreprises énergétiques pour les redistribuer aux ménages touchés par la flambée des factures énergétiques. Ce dispositif sera examiné le 9 septembre par les ministres de l'Énergie de l'UE et finalisé la semaine prochaine par la Commission européenne.Selon Politico, la limite pourrait s’établir à près de 500 dollars pour 1.000 mètres cubes, alors que les prix récents vacillent entre 2.000 et 3.000 dollars pour 1.000 mètres cubes.Revenant sur cet éventuel plafonnement qualifié d’"absolument stupide" par Vladimir Poutine, celui-ci a promis de couper les exportations d’énergies russes à tout État qui soutiendrait cette restriction "contraire" aux intérêts de la Russie.Entre-temps, les négociations prévues le 9 septembre risquent d’échouer, a fait savoir un responsable de l’UE auprès de Sputnik, sous couvert d’anonymat. Il a évoqué de fortes divergences sur ce sujet entre les pays membres.

russie

belgique

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

gaz, énergie, union européenne (ue), russie, vladimir poutine, belgique, ursula von der leyen