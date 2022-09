https://fr.sputniknews.africa/20220908/les-sanctions-antirusses-suicident-leurope-sindigne-lex-candidat-a-la-presidentielle-francaise-1056121951.html

Les sanctions antirusses "suicident l’Europe", s’indigne l’ex-candidat à la présidentielle française

Les sanctions antirusses "suicident l’Europe", s’indigne l’ex-candidat à la présidentielle française

Les sanctions antirusses sont en train de détruire l’économie française et européenne, fustige l’ex-candidat au poste de président français à Sud Radio. Il... 08.09.2022, Sputnik Afrique

Les restrictions imposées par l’UE contre la Russie sont suicidaires et risquent d’avoir des effets néfastes sur des millions de Français, déclare ce 8 septembre Sud Radio l’ancien candidat aux élections présidentielles françaises et président de Debout la France (DLF), Nicolas Dupont-Aignan.Selon le politicien, l’Hexagone "doit retrouver la politique gaullienne d’indépendance" pour mettre Kiev et Moscou à la table de paix et trouver un compromis.Des millions de Français vont souffrirSi le conflit ukrainien et les sanctions antirusses perdurent, "les Français vont vivre la pire baisse du pouvoir d’achat depuis la fin de la guerre", celle de près de 10% en moins, alerte-t-il.Selon lui, Paris n’est pas obligé de suivre Bruxelles et Washington dans cette "folie ukrainienne", d’autant plus que le Président Volodymyr Zelensky est à la tête d’un "régime corrompu".

