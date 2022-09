https://fr.sputniknews.africa/20220907/teheran-pret-a-utiliser-des-cryptomonnaies-dans-les-transactions-avec-moscou-1056110497.html

Téhéran prêt à utiliser des cryptomonnaies dans les transactions avec Moscou

Dans le cadre de l’intégration des systèmes financiers russe et iranien, des transactions numériques pourront être réalisées, annonce à Sputnik un... 07.09.2022, Sputnik Afrique

L’Iran compte pouvoir bientôt utiliser des cryptomonnaies pour effectuer des paiements avec la Russie, a déclaré à Sputnik, ce mercredi 7 septembre, un vice-ministre iranien du Commerce et chef de l'Organisation iranienne pour le développement du commerce, Alireza Peyman Pak.Il s’agit notamment de contrats intelligents, qui facilitent l’exécution des accords commerciaux à l’aide de technologies numériques.Cette annonce s’inscrit dans les démarches effectuées par les deux pays visant à rendre leurs échanges commerciaux plus faciles et à abandonner le dollar. Par exemple, Moscou et Téhéran mènent des négociations sur la reconnaissance de leurs systèmes nationaux de paiement Mir et Shetab. Selon M.Peyman Pak, l’intégration de ces systèmes aboutira, malgré des différences dans les standards bancaires des deux pays.Commerce sans le dollarEn outre, les deux parties cherchent à créer un système de paiement bancaire pour remplacer le SWIFT, duquel elles sont déconnectées, sanctionnées par l’Occident. Actuellement, beaucoup de transactions commerciales entre la Russie et l’Iran se font déjà en monnaies nationales.C’est aussi avec d’autres pays, comme l’Inde, que Moscou s’attend à une reconnaissance mutuelle des systèmes de paiement et à l’augmentation des transactions en devises nationales.

