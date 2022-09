https://fr.sputniknews.africa/20220907/lonu-reclame-de-largent-pour-la-somalie-au-bord-de-la-famine-1056103258.html

L'Onu réclame de l'argent pour la Somalie, au bord de la famine

L'Onu réclame de l'argent pour la Somalie, au bord de la famine

"S'il vous plaît, n'oubliez pas la Somalie" où plus de 200.000 personnes sont au bord de la famine en raison d'une sécheresse historique, a plaidé mardi le... 07.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-07

2022-09-07T08:14+0200

2022-09-07T08:14+0200

somalie

afrique subsaharienne

onu

famine

Lors d'une conférence de presse par vidéo depuis la capitale somalienne Mogadiscio, Martin Griffiths a illustré la situation terrible dans laquelle se trouve le pays par l'histoire d'une petite fille de deux ans et demie rencontrée dimanche à l'hôpital.Et après avoir "vu ce qu'on ne voulait pas voir" dans cet hôpital, "ce qui est particulièrement inquiétant c'est que c'est probablement pire dans les régions d'où ils viennent", a-t-il ajouté, insistant sur la nécessité de pouvoir aider directement les victimes de cette sécheresse avant qu'elles ne soient poussées sur les routes.Il avait alerté lundi que la Somalie était au bord de la famine, lançant un "ultime avertissement".Après quatre saisons des pluies insuffisantes depuis fin 2020, 213.000 personnes sont en grand danger de famine.Actuellement, un peu plus de 60% des 1,4 milliard de dollars nécessaires pour financer le plan humanitaire pour la Somalie ont été promis. Un score plutôt bon comparé à d'autres pays, qui a permis de fournir de l'aide alimentaire à 5,3 millions de personnes en Somalie récemment.Alors "s'il vous plaît, n'oubliez pas la Somalie", a-t-il lancé aux pays donateurs dont la générosité a fléchi en raison de la crise économique liée à la guerre en Ukraine."C'est sans précédent et c'est pour cela que nous battons le tambour (...) et tentons d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la possibilité et l'horreur d'une famine qui arrive dans la corne de l'Afrique, ici en Somalie d'abord, mais l'Éthiopie et le Kenya ne sont probablement pas loin derrière", a-t-il insisté.

somalie

afrique subsaharienne

2022

somalie, afrique subsaharienne, onu, famine