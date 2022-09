https://fr.sputniknews.africa/20220906/la-cote-divoire-se-dote-dun-centre-de-monitoring-avec-le-soutien-du-maroc-1056102241.html

La Côte d’Ivoire se dote d’un centre de monitoring avec le soutien du Maroc

La Côte d’Ivoire vient de se doter, avec le soutien du Maroc, d’un nouveau centre de monitoring des programmes audiovisuels du régulateur des médias ivoirien... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Inauguré mardi à Abidjan, ce centre est doté de la solution logicielle de monitoring des programmes, HACA Media Solutions (HMS) développée par l’instance de régulation marocaine et objet d’un brevet déposé auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.L’installation de ce centre a été effectuée par les équipes techniques de la HACA dans le cadre d'une convention-cadre de partenariat bilatéral entre les deux régulateurs.La mise à disposition de cette solution performante dont sont déjà équipées une dizaine de régulateurs africains permettra au nouveau centre de monitoring des programmes audiovisuels ivoirien d’assurer le suivi des programmes, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, de 60 services radiophoniques, 12 services télévisuels émettant dans la capitale Abidjan, ainsi que 36 services radiophoniques qui émettent dans les régions de Bouaké et Korhogo.La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence notamment d’une délégation de la HACA, présidée par Mme Latifa Akharbach, de l’Ambassadeur de SM le Roi en Côte d’Ivoire, Abdelmalek Kettani, et de nombreuses personnalités médiatiques et politiques ivoiriennes.La délégation de la HACA a pris part également aux travaux de la première réunion du Comité conjoint de veille juridique, tenue lundi à Abidjan.La création de ce comité avait été décidée par les deux instances dans l’objectif de coordonner et de mutualiser leurs efforts d’anticipation des évolutions règlementaires que connaissent les médias dans le contexte de la globalisation et de la digitalisation de la communication.

