Dans la course pour le marché africain, Pékin dépasse de loin Washington

Tandis que les États-Unis misent sur la pression politique pour tenter de pousser l'Afrique à s'opposer à la Russie et à la Chine, cette dernière s'implante... 06.09.2022

70% des jeunes de 15 pays africains pensent que la Chine est la puissance étrangère qui a eu l'impact le plus positif sur leur vie, selon un nouveau sondage de la Ichikowitz Family Foundation en Afrique du Sud. Les entreprises chinoises construisent en Afrique des routes, des barrages et des centrales électriques. Les investissements chinois directs en Afrique sont depuis longtemps en hausse. La semaine dernière, la Chine a supprimé tous les droits de douane sur 98% des marchandises importées de certains pays africains."La coopération entre l'Afrique et la Chine est la meilleure par rapport à d'autres pays, que ce soit dans le commerce ou l'investissement. […] Depuis la fondation de la République populaire de Chine, les relations sino-africaines sont restées amicales", a déclaré dans une interview à Sputnik Wang Zhimin, directeur de l'Institut de la mondialisation et de la modernisation chinoise.Des échanges intensesLes résultats de l'enquête en question montrent que la vision positive de l'influence de la Chine est plus notable dans les pays où les entreprises chinoises sont les plus actives. Par exemple, au Nigeria, les activités chinoises sont évaluées positivement à 90%, au Malawi à 95% et au Rwanda à 97%.À l'heure actuelle, les échanges culturels entre la Chine et l'Afrique sont très intenses, un grand nombre de jeunes Africains étudient en Chine, a ajouté l'expert.D'autre part, les tentatives pour entrer sur le continent africain en avançant des conditions purement politiques sont vouées à l'échec, suggère le spécialiste. Le récent voyage du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Afrique en témoignerait. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Naledi Pandor, a ainsi déclaré que les récents appels américains à l'Afrique pour s’opposer à la Russie et à la Chine étaient agressifs et insultants.Les États-Unis en retardLes États-Unis et leurs entreprises sont pratiquement absents de l'Afrique depuis le début du siècle, à l'exception de certains programmes d'aide tels que l'initiative Power Africa lancée en juillet 2013 par Barack Obama, dans le but de favoriser l'accès à une énergie fiable, abordable et durable, en partenariat avec la Tanzanie, le Kenya, l'Éthiopie, le Ghana, le Nigeria et le Liberia. Comme le dit Ivor Ichkowitz, fondateur de la Fondation Ichkowitz, le rôle des États-Unis a été "d'une insignifiance embarrassante" en termes d'investissement réel.En revanche, les investissements directs chinois en Afrique sont passés de 75 millions de dollars en 2003 à 2,7 milliards de dollars en 2019, et ont atteint 4,2 milliards de dollars en 2020, selon le programme de recherche Chine-Afrique de l'université de Johns-Hopkins. La Chine et l'Afrique se complètent mutuellement sur le plan économique et commercial. La Chine dispose de technologies et d'équipements mais aussi de fonds, tandis que les pays africains ont des avantages en matière de ressources humaines et naturelles, explique Wang Zhimin. À leur tour, les pays africains augmentent leurs exportations vers la Chine. Le commerce bilatéral a augmenté de 35% l'année dernière pour atteindre un record de 254 milliards de dollars, tandis que les importations africaines ont bondi à 106 milliards de dollars, selon les données des douanes chinoises.Pour soutenir les exportations africaines, la Chine a complètement éliminé, fin août, les droits de douane sur 98% des marchandises importées de la République centrafricaine, du Tchad, de Djibouti, de l'Érythrée, de la Guinée, du Mozambique, du Rwanda, du Soudan et du Togo."À l'heure actuelle, la Chine importe principalement des produits agricoles africains, des produits primaires transformés et des produits minéraux", a énuméré l'expert.

