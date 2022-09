https://fr.sputniknews.africa/20220906/ami-ou-ennemi-lavrov-conseille-a-liz-truss-de-clarifier-sa-position-sur-macron-1056100840.html

"Ami ou ennemi": Lavrov conseille à Liz Truss de clarifier sa position sur Macron

Pour la nouvelle Première ministre britannique, il serait "prioritaire" de définir sa position quant aux voisins du Royaume-Uni, dont la France, juge Sergueï... 06.09.2022, Sputnik Afrique

Commentant la nomination de Liz Truss en tant que Première ministre britannique, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lui a donné un conseil relatif aux affaires étrangères.En effet, avant qu’elle n’ait été élue Première ministre, Liz Truss a déclaré que si elle le devenait, elle "jugerait [Emmanuel Macron] sur ses actes et non sur des mots". Or, le Président français y a réagi avec franchise, affirmant qu’il n’en doutait pas "une seule seconde", parce que "le Royaume-Uni [était] ami de la France".M.Lavrov considère que "pour deux pays voisins, il serait plus important de clarifier leur position au lieu se projeter au-delà de leurs frontières".Les lapsus de Liz TrussConnue pour son soutien inconditionnel à l’Ukraine, Liz Truss a récemment fait un lapsus lors de sa visite à Exter, confondant les noms des Présidents russe et ukrainien. Elle a donc lancé:En visite à Moscou au mois de février, à l’époque chef de la diplomatie britannique, Liz Truss a refusé de reconnaître la souveraineté des deux régions russes. Il s’agissait alors de la présence des troupes russes dans les régions de Voronège et de Rostov.Plus tard, dans un entretien à la chaîne russe RBK, Mme Truss a expliqué que cette intervention embarrassante venait du fait qu’elle avait pensé que son homologue russe, Sergueï Lavrov, parlait du territoire ukrainien.

