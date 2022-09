https://fr.sputniknews.africa/20220905/macron-a-disposition-pour-pouvoir-travailler-entre-allies-et-amis-avec-liz-truss-1056087608.html

Macron "à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et amis" avec Liz Truss

Macron "à disposition pour pouvoir travailler entre alliés et amis" avec Liz Truss

Félicitant Liz Truss élue ce 5 septembre nouvelle Première ministre britannique, Emmanuel Macron a déclaré que la France était "à disposition pour pouvoir... 05.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-05T18:23+0200

2022-09-05T18:23+0200

2022-09-05T18:29+0200

emmanuel macron

liz truss

france

royaume-uni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1a/1055971576_0:0:3135:1763_1920x0_80_0_0_656510f566e8667eab2fdffa7e761e81.jpg

Interrogée il y a deux semaines sur Emmanuel Macron, "ami ou ennemi", lors d'une réunion électorale du parti conservateur, Mme Truss avait alors refusé de répondre.Emmanuel Macron avait répondu le lendemain en affirmant que le Royaume-Uni était "une nation amie, forte et alliée, quels que soient ses dirigeants, et parfois malgré et au-delà de ses dirigeants ou des petites erreurs qu'ils peuvent faire dans des propos d'estrade"."Ce n'est jamais bon de trop perdre ses repères dans la vie. Si on me posait la question (...), quelle que soit la personne qui est considérée pour le leadership à venir en Grande-Bretagne, je ne m'interroge pas une seule seconde. Le Royaume-Uni est ami de la France", avait insisté M. Macron.Coopération et confianceLundi, M. Macron a notamment mis en avant les "coopérations énergétiques" entre les deux pays, notamment en matière nucléaire avec la construction par EDF de deux réacteurs à Hinkley Point.

france

royaume-uni

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

avec AFP

avec AFP

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec AFP

emmanuel macron, liz truss, france, royaume-uni