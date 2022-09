Un Brésilien survit onze jours en mer dans un congélateur – vidéo

Um pescador brasileiro passou 11 dias à deriva a bordo de um freezer no meio do Oceano Atlântico após o barco em que estava naufragar. Romualdo Macedo Rodrigues saiu do porto de Oiapoque, Amapá, no início de agosto, e foi encontrado boiando no eletrodoméstico já no Suriname. pic.twitter.com/xMDqCxKwyZ