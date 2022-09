https://fr.sputniknews.africa/20220905/le-concert-de-booba-au-stade-de-france-entache-dincidents---video-1056086076.html

Le concert de Booba au Stade de France entaché d’incidents - vidéo

Le 3 septembre, le rappeur Booba a donné un concert au Stade de France qui devait marquer l'apogée de sa carrière. Toutefois, une soixantaine de jeunes sans... 05.09.2022

Des jeunes ont volé la vedette à Booba ce samedi 3 septembre. Le rappeur qui se produisait au Stade de France afin de célébrer 28 ans de carrière en grande pompe, a vu sa fête émaillée d’incidents. Le Figaro rapporte qu’une soixantaine de jeunes sans billets ont forcé les portiques pour assister au concert.Un témoin ayant assisté à la scène a raconté au média qu’une soixantaine de jeunes hommes habillés en noir, sans billets sont arrivés vers 19h45. Ils auraient alors lancé un compte à rebours avant de donner le signal pour foncer à l’assaut des portiques.Une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un groupe de jeunes bousculer les agents de sécurité pour s’introduire en force dans le stade. Une brèche étant ouverte, d’autres jeunes en profitent alors pour entrer.Les spectateurs munis de billets ont été contraints d’attendre trois-quarts d’heure devant une entrée grillagée avant de pouvoir enfin entrer, alors que le concert avait déjà commencé.La plupart des individus expulsés du stadeContactée par Le Figaro, la préfecture de police de Paris a relativisé l’ampleur des faits et précisé que la plupart des individus ont été reconduits hors du stade. Elle a parlé d’une vingtaine d’individus qui s’était introduite dans l’enceinte et a donné le chiffre de 18 expulsions. Elle a confirmé que les personnes ayant forcé l’entrée n’ont pas été interpellées et que d’autres tentatives d’intrusion ont été contenues.Dans un communiqué, le Stade de France a assuré que la quasi-totalité des personnes a été identifiée par le système de vidéo surveillance et progressivement appréhendée à l’intérieur du stade. Elle ajoute que la probabilité que de tels incidents surviennent, avait été anticipée en amont.

