"Ils n'ont rien d'autre": la diplomatie russe réagit à une menace de nouvelles restrictions

En commentant la menace de nouvelles sanctions par la ministre française des Affaires étrangères, Maria Zakharova a assuré qu’"ils n'ont rien d'autre" que des... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Après les sanctions, il ne reste plus que de la colère aux pays occidentaux contre la Russie, a écrit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova sur sa chaîne Telegram.Elle a commenté la déclaration de la ministre français des Affaires étrangères selon laquelle l'Union européenne avait encore des options pour de nouvelles restrictions contre Moscou. Cela inclut des sanctions individuelles.Des trains de sanctions antirussesLes pays européens ont adopté plusieurs trains de sanctions personnelles et économiques contre Moscou depuis le début de l’opération militaire russe en Ukraine en février de cette année. Ils se sont également engagés dans une démarche de rejet complet des ressources énergétiques russes.Le Président Vladimir Poutine avait déjà déclaré que la politique visant à contenir et à affaiblir Moscou était devenue la stratégie à long terme de l'Occident, dont l'objectif principal était de détériorer la vie de millions de personnes.

