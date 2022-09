https://fr.sputniknews.africa/20220905/a-mayotte-un-concert-du-rappeur-niska-vire-a-lemeute-une-dizaine-de-blesses-legers---videos-1056081047.html

À Mayotte, un concert du rappeur Niska vire à l'émeute, une dizaine de blessés légers - vidéos

À Mayotte, un concert du rappeur Niska vire à l'émeute, une dizaine de blessés légers - vidéos

Bagarre et mouvements de foule ont émaillé samedi soir le concert du rappeur Niska à Mamoudzou, à Mayotte, une île fréquemment secouée par des violences. Une... 05.09.2022, Sputnik Afrique

Le 4 septembre, le concert du rappeur Niska à Mamoudzou, à Mayotte, a dégénéré en émeute, faisant plusieurs blessés légers.Sur les 8.000 spectateurs de ce musicien adulé par une grande partie de la jeunesse de l'île, où près de la moitié de la population est mineure, quelque 2.000 étaient restés à l'extérieur du périmètre de sécurité.En plein concert, une bagarre a éclaté au sein du public et provoqué des mouvements de foule. Certains spectateurs ont été visés par des cailloux lancés par des groupes venus en découdre. "J'ai cru que j'allais mourir"Une pluie de grenades lacrymogènes est tombée sur la foule qui s'est dispersée pour fuir, se mettre à l'abri ou, pour certains, ériger des barrages et les enflammer.Une dizaine de voitures a été vandalisée et du mobilier urbain est parti en fumée. Au moins 10 barrages ont été dressés, tenus par des groupes de 20 à 40 de personnes qui ont jeté des pierres et des fers à béton sur les forces de l'ordre.Des couteaux et des cocktails MolotovÀ l'issue de près de deux heures d'affrontements, deux personnes ont été interpellées.Six autres personnes ont été arrêtées en début de soirée aux abords du concert, dont quatre armées de couteaux et de poings américains, et une est mise en cause dans une tentative d'assassinat, selon Laurent Simonin. Trois jeunes ont par ailleurs été trouvés en possession de cocktails Molotov.Mayotte, archipel de l'océan Indien, est régulièrement secoué par des flambées de violences entre bandes rivales ou contre les forces de l'ordre, lorsqu'elles interviennent pour y mettre fin. En février, excédés, des habitants avaient bloqué pendant plusieurs jours les accès à leur quartier et tenté d'entraver des axes de circulation. En 2021, le parquet de Mamoudzou a enregistré une augmentation de 25% des saisines pour des faits criminels à Mayotte et de 21% pour des délits.

