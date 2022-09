https://fr.sputniknews.africa/20220903/la-mission-de-laiea-en-ukraine-laccord-cerealier-quont-negocie-poutine-et-erdogan-1056067305.html

La mission de l’AIEA en Ukraine, l’accord céréalier: qu’ont négocié Poutine et Erdogan?

La construction de la première centrale nucléaire en Turquie et le possible rôle d’Ankara dans le règlement de la crise à la centrale de Zaporojié... 03.09.2022, Sputnik Afrique

La question énergétique et le règlement de la situation à la centrale de Zaporojié. Une dizaine de jours avant la tenue du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghaï en Ouzbékistan, les dirigeants russe et turc se sont entretenus par téléphone autour d’un éventail de problèmes, relate la présidence russe.Affirmant leur volonté d’étendre les liens commerciaux et économiques, dont la promotion de projets communs stratégiques dans le domaine énergétique, Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdogan ont abordé la construction de la première centrale nucléaire de Turquie, à Akkuyu avec la participation de la Russie.Il est prévu qu’après la mise en service des quatre unités de la centrale avec des réacteurs russes, la centrale produirait environ 35 milliards de kilowattheures par an et couvrirait jusqu'à 10% des besoins en électricité de la Turquie.Crise sur la centrale nucléaire de ZaporojiéConcernant la délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la centrale nucléaire de Zaporojié qui subissait constamment les frappes ukrainiennes, le Président turc a salué "le rôle constructif" de la Russie dans l’organisation de cette mission.D’ailleurs, selon lui, la Turquie peut jouer le rôle d’intermédiaire pour régler la situation.L’accord céréalierLes deux chefs d’État ont également abordé le sujet de l’accord céréalier, conclu le 22 juillet. Un accord signé par la Russie et l’Ukraine, validé par l’Onu et la Turquie et qui a permis la reprise des exportations de blé bloqué dans les ports du pays depuis des mois.Si des couloirs maritimes humanitaires ont été mis en place à partir de trois ports ukrainiens, le ministère russe des Affaires étrangères déplore que le deuxième volet de l’accord, soit la facilitation des livraisons des produits agricoles russes, traîne.

