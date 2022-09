https://fr.sputniknews.africa/20220902/rabat-se-doterait-dune-nouvelle-base-de-defense-aerienne-dans-la-zone-militaire-nord-1056056798.html

Rabat se doterait d’une nouvelle base de défense aérienne dans la zone militaire Nord

Une nouvelle base militaire devrait être construite dans le nord du Maroc, près de la ville d’Al-Hoceima, assure le journal marocain Al-Ayam24.Le média précise que les travaux de construction devraient démarrer prochainement et que le site accueillera "les unités et systèmes de défense aérienne" achetés par le Maroc auprès de la Chine, des États-Unis et d’Israël.En juillet dernier, Maghreb Intelligence a écrit à propos d’une nouvelle zone militaire Nord avec un état-major à proximité d’Al-Hoceima, qui pourrait être annoncée prochainement par les Forces armées royales.Plusieurs médias marocains notent que la décision de créer cette nouvelle infrastructure fait suite à l’établissement d’une zone militaire dans l’est du pays, près de la frontière algérienne. Et de rappeler que l’Algérie et la Russie ont annoncé début août des exercices conjoints avec la Russie.Premiers exercices russo-algériensLes premiers exercices antiterroristes russo-algériens auront lieu en novembre sur le polygone de Hammaguir, non loin de la frontière marocaine. Leur scénario prévoit des mouvements tactiques pour rechercher, détecter et détruire les groupes armés illégaux et doivent avoir lieu sur la base de Hamaguire, dans le sud de l’Algérie.Les manœuvres impliqueront 80 militaires russes et à peu près autant des forces armées algériennes.

