https://fr.sputniknews.africa/20220902/marrakech-et-ifrane-rejoignent-le-reseau-mondial-des-villes-apprenantes-de-lunesco-1056058066.html

Marrakech et Ifrane rejoignent le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO

Marrakech et Ifrane rejoignent le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO

Les villes de Marrakech et Ifrane ont rejoint le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO (GNLC), en reconnaissance de leurs efforts "exceptionnels"... 02.09.2022, Sputnik Afrique

2022-09-02T21:55+0200

2022-09-02T21:55+0200

2022-09-02T22:09+0200

marrakech

ifrane

unesco

international

maroc

maghreb

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/02/1056057917_0:335:2047:1486_1920x0_80_0_0_3abec55f483cc4e11c3521dd63b37d67.jpg

La Ville ocre et Ifrane rejoignent au sein de ce réseau leurs soeurs Chefchaouen, Laâyoune et Benguerir.Au total, 77 villes de 44 pays ont intégré vendredi ce réseau, portant à 294 le nombre de membres dans 76 pays, fait savoir l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) dans un communiqué.Le Réseau mondial des villes apprenantes de l'UNESCO est composé de communes qui encouragent l'apprentissage tout au long de la vie, explique la même source, précisant que celles-ci partagent entre elles inspiration, savoir-faire et bonnes pratiques.Les nouvelles villes apprenantes de l'UNESCO sont dotées d’une "grande expertise" et s'engagent à faire en sorte que le droit à l'éducation devienne une réalité à tout âge, a souligné la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, citée dans le communiqué.Villes apprenantes de l'UNESCOLes villes apprenantes de l'UNESCO se caractérisent par le fait qu'elles fédèrent les établissements d'enseignement, de formation et de culture, et qu'elles font appel à un large éventail de partenaires tels que des représentants du secteur public, des organisations de la société civile et des employeurs.Elles mobilisent efficacement les ressources dans tous les secteurs pour promouvoir un apprentissage inclusif et de qualité, de l'éducation de base à l'enseignement supérieur. Elles revitalisent l'apprentissage dans les familles et les communautés, et facilitent l'apprentissage pour comme sur le lieu de travail, tout en élargissant l'utilisation des technologies d'apprentissage modernes, conclut le communiqué.

marrakech

ifrane

maroc

maghreb

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

marrakech, ifrane, unesco, international, maroc, maghreb