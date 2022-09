https://fr.sputniknews.africa/20220902/le-roi-du-maroc-ivre-dans-les-rues-de-paris-le-palais-royal-reagit-1056047763.html

Le roi du Maroc “ivre dans les rues de Paris”? Le Palais royal réagit

Commentant la vidéo polémique de Mohammed VI dans les rues de Paris qui laisse penser que le roi du Maroc pouvait être alcoolisé, son porte-parole a expliqué... 02.09.2022, Sputnik Afrique

Une vidéo avec le roi du Maroc est au cœur de la polémique ces derniers jours. Sur les images filmées par un automobiliste dans une rue de Paris, on peut voir Mohammed VI entouré de ses gardes du corps, “errer dans les rues, ivre, et tenir un verre de vin", comme l’écrit le journal arabe An-NaharLa vidéo a vivement fait réagir au Maroc où la vente de boissons alcoolisées est interdite aux musulmans.Selon le porte-parole du Palais royal, ces images ont pour unique but de “ternir l’image du roi”.

