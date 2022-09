https://fr.sputniknews.africa/20220901/visite-de-laiea-moscou-attend-une-evaluation-objective-de-la-situation-a-la-centrale-de-zaporojie-1056034870.html

Visite de l’AIEA: Moscou attend une évaluation objective de la situation à la centrale de Zaporojié

Visite de l'AIEA: Moscou attend une évaluation objective de la situation à la centrale de Zaporojié

Le jour de la visite d'une mission de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojié, Moscou se dit prêt à "faire tout pour assurer sa sécurité", tout en espérant... 01.09.2022, Sputnik Afrique

La Russie fait tout pour que la mission de l'AIEA à la centrale nucléaire de Zaporojié puisse mener son travail en toute sécurité, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Moscou espère que les provocations que l'Ukraine poursuit autour de la centrale nucléaire de Zaporojié, y compris l'attaque d'aujourd'hui, ne mèneront pas au désastre.Attaques contre la centraleDes troupes parachutées ukrainiennes ont atterri ce jeudi 1er septembre près d'Energodar, non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié, le jour de la visite d'une mission de l'Agence internationale pour l'énergie atomique (AIEA).À la veille de la visite, des bombardements ukrainiens ont eu lieu aussi. En 24 heures, l’armée ukrainienne a mené plus de 100 frappes d’artillerie et de drones. Selon les autorités locales, elle a utilisé notamment des obusiers américains M777.

