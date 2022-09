https://fr.sputniknews.africa/20220901/les-troupes-ukrainiennes-atterrissent-pres-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056032902.html

Les troupes ukrainiennes ont atterri près de la centrale de Zaporojié: "une provocation", dit Moscou

Les troupes ukrainiennes ont atterri près de la centrale de Zaporojié: "une provocation", dit Moscou

Ce 1er septembre, les troupes ukrainiennes ont atterri près de la ville d’Energodar, voisine de la centrale nucléaire de Zaporojié. La mission de l’AIEA s’y... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Des troupes parachutées ukrainiennes ont atterri ce jeudi 1er septembre près d'Energodar, non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié, a annoncé à Sputnik le chef de l'administration de la ville, Alexandre Volga.L'armée de l'air les vise.Cela se produit alors que la délégation de l’AIEA s’y dirige, a confié à RT Vladimir Rogov, membre de l’administration militaro-civile de la ville. Le ministère russe de la Défense dénonce une provocation de Kiev afin de perturber cette visite.Plus de deux heures après le début de l’attaque, la force de débarquement tactique ukrainienne a été détruite, selon le ministère russe:Plus de 100 frappesÀ la veille de la visite prévue de la délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la centrale nucléaire, des bombardements ukrainiens ont eu lieu sur le site.En 24 heures, l’armée ukrainienne a mené plus de 100 frappes d’artillerie et de drones. Selon les autorités locales, elle utilise notamment des obusiers américains M777.Ces tirs n’ont pas entravé le fonctionnement des réacteurs. Toutefois des obus sont tombés dans les piscines de refroidissement et à côté des dépôts d’isotopes radioactifs.

