Un nouveau gazoduc reliant la Russie à la Chine annoncé par Gazprom

Un nouveau gazoduc reliant la Russie à la Chine annoncé par Gazprom

En prévision de la hausse de la consommation de gaz en Chine, Gazprom lance un nouveau pipeline qui répondrait à cette demande croissante. La décision a été... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Le groupe énergétique russe Gazprom commence les travaux de conception d’un gazoduc supplémentaire en direction de la Chine, a déclaré ce 1er septembre son directeur, Alexeï Miller.Le géant gazier russe prévoit une croissance importante de la consommation du combustible bleu dans l’Empire du milieu.Crise gazière en EuropeAlors que les livraisons de gaz russe en Chine semblent avoir de belles perspectives, les volumes des approvisionnements en Europe restent au plus bas depuis plusieurs décennies.Dès la fin juillet, le Nord Stream 1, le gazoduc principal reliant la Russie à l’Ouest, a fonctionné à 20% de sa capacité, à savoir 170 millions de mètres cubes par jour.Moscou affirme que la restriction des livraisons est causée exclusivement par les sanctions antirusses imposées par l’UE, induisant des problèmes de maintenance, notamment concernant les turbines Siemens.Du 31 août au 3 septembre, les livraisons via le Nord Stream seront suspendues, toujours à cause de travaux de maintenance.

