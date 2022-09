https://fr.sputniknews.africa/20220901/les-europeens-sont-tombes-dans-leur-propre-piege-le-nord-stream-fonctionnant-a-20-de-sa-capacite-1056035027.html

Les Européens "sont tombés dans leur propre piège", le Nord Stream fonctionnant à 20% de sa capacité

Les Européens "sont tombés dans leur propre piège", le Nord Stream fonctionnant à 20% de sa capacité

À cause des sanctions occidentales contre la Russie, le gazoduc Nord Stream fonctionne à 20% de sa capacité et les pays européens "sont tombés dans leur propre... 01.09.2022, Sputnik Afrique

Le patron du géant russe Gazprom, Alexeï Miller, a fait état de la diminution des flux de gaz russe vers l’Europe via le gazoduc Nord Stream.Livraisons perturbéesDès la mi-juin, le fonctionnement du Nord Stream, le trajet principal des livraisons de gaz de Russie vers l’Europe, reste perturbé. Dès la fin juillet, le gazoduc fonctionne à 20% de sa capacité, à savoir 170 millions de mètres cubes par jour. Selon la Russie, la restriction des livraisons est causée exclusivement par les sanctions. Ces dernières ont induit des problèmes avec la maintenance et la rénovation des turbines Siemens.Du 31 août au 3 septembre, les livraisons via le Nord Stream restent suspendues, toujours à cause de travaux de maintenance. Elles reprendront ensuite à un niveau de 33 millions de mètres cubes par jour, d’après Gazprom.

