Opération Marhaba: plus de 1,1 million de passagers entrés au Maroc par voie maritime

Opération Marhaba: plus de 1,1 million de passagers entrés au Maroc par voie maritime

2022-09-01T19:53+0200

2022-09-01T19:53+0200

2022-09-01T19:53+0200

Plus de 1,1 million de passagers et de 270.000 véhicules sont entrés au Maroc par voie maritime depuis le début de l'opération Marhaba jusqu'au 29 août, a annoncé, ce jeudi 1er septembre à Rabat, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.Un total de 1.117.736 passagers et de 270.754 véhicules ont traversé les frontières maritimes du Royaume via les ports de Tanger Med, Tanger ville, Nador et Al Hoceima, du 5 juin au 29 août, soit une régression respective de 16% et 15% par rapport à 2019, a précisé le ministre lors d'un point de presse à l'issue de la réunion hebdomadaire du conseil de gouvernement.Concernant l'opération retour, le ministre a indiqué que plus de 880.000 personnes et de 197.000 véhicules ont quitté le Royaume, soit un recul respectif de 14 et 17 pc par rapport à 2019.L'Opération MarhabaL'opération annuelle marocaine Marhaba ("Bienvenue") se tient du 5 juin au 15 septembre. Cette édition est marquée par la mise en œuvre du dispositif d’accueil global au niveau du Maroc, la France, l’Italie et l’Espagne, ainsi que l’ouverture de nouveaux sites d’accueil au Maroc afin d’accompagner le retour des membres de la communauté marocaine de l'étranger, précisent les médias marocains.Cette opération permet d'assurer le retour de la diaspora marocaine via des ports européens, principalement espagnols. Elle a été interrompue par la pandémie de Covid-19 puis une grave crise diplomatique avec l'Espagne.

