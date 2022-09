https://fr.sputniknews.africa/20220901/la-representation-francaise-a-lonu-sceptique-sur-la-reprise-du-donbass-et-de-la-crimee-par-kiev-1056041724.html

La représentation française à l’Onu "sceptique" sur la reprise du Donbass et de la Crimée par Kiev

Il est peu probable que Kiev parvienne à "expulser les Russes du Donbass et de la Crimée", a indiqué par le Représentant permanent de la France au Conseil de... 01.09.2022, Sputnik Afrique

La possibilité que l’Ukraine puisse reprendre le Donbass et la Crimée, des objectifs qu’elle a annoncés à maintes reprises, a été évaluée comme peu probable par Nicolas de Rivière, représentant permanent de la France au Conseil de sécurité des Nations unies.Selon lui, les actions militaires dureront encore "pendant un certain temps":Le même avis concernant le futur statut du Donbass et de la Crimée a été exprimé par Henry Kissinger, l’ancien secrétaire d’État américain, qui a estimé que la Russie garderait ces territoires.Opération militaire en UkraineDepuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale ayant pour but la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Vladimir Poutine lui a donné pour objectif "la protection des personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans".Ce 1er septembre, le Président russe a souligné que la mission russe était de faire cesser la guerre menée depuis huit ans par Kiev contre le Donbass et de défendre la Russie contre l’enclave antirusse qui se forme actuellement en Ukraine.Le Donbass et la Crimée, régions principalement russophones, n’ont pas soutenu les résultats du coup d’État survenu en Ukraine en 2014. Les habitants de la Crimée se sont prononcés à plus de 96% des voix pour la réunification avec la Russie, lors d’un référendum. Après que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk se sont autoproclamées indépendantes, Kiev a lancé une guerre contre ses habitants, qualifiés de "terroristes".

