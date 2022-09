https://fr.sputniknews.africa/20220901/lobjectif-de-la-russie-est-de-mettre-fin-a-la-guerre-menee-par-kiev-contre-le-donbass-dit-poutine-1056038107.html

L’objectif de la Russie est de mettre fin à la guerre menée par Kiev contre le Donbass, dit Poutine

Comme Kiev a déclenché une guerre il y a huit ans contre les habitants du Donbass qui ne voulaient pas reconnaître les résultats du coup d’État ukrainien, et... 01.09.2022, Sputnik Afrique

La mission russe est de faire cesser la guerre menée par Kiev contre le Donbass et de défendre la Russie contre une enclave antirusse qui se forme actuellement en Ukraine, a déclaré ce 1er septembre Poutine.Le chef de l'État russe est également revenu sur le contexte historique et politique de l'opération spéciale:Il a rappelé qu'ensuite une guerre avait été lancée contre eux, qui a duré huit ans. Pas de souveraineté avant l'URSSLe Président a également fait une brève leçon d’Histoire, en rappelant que "l’Ukraine n’avait jamais été souveraine avant la création de l’Union soviétique": Opération militaire en UkraineDepuis le 24 février, la Russie mène une opération militaire spéciale ayant pour but la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine. Vladimir Poutine lui a donné pour objectif "la protection des personnes qui ont été victimes d'intimidation et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans".

