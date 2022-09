https://fr.sputniknews.africa/20220901/expulsion-iquioussen-le-maroc-suspend-son-laissez-passer-consulaire-permettant-de-laccueillir-1056033231.html

Pourquoi le Maroc a-t-il suspendu son laissez-passer consulaire à l’imam Iquioussen?

Pourquoi le Maroc a-t-il suspendu son laissez-passer consulaire à l’imam Iquioussen?

Selon le site d'information semi-officiel marocain Le360, la décision de la France de réduire de moitié les visas octroyés aux Marocains, en septembre 2021... 01.09.2022, Sputnik Afrique

La coopération consulaire "n'est pas à la carte" et "ne peut donc relever de l'extrême urgence quand il s'agit des intérêts français alors que les aspects liés aux intérêts du Maroc peuvent bien attendre", relève Le360, citant une source diplomatique marocaine.Si le gouvernement marocain est resté publiquement muet -- après que le chef de la diplomatie Nasser Bourita a regretté en septembre dernier la "décision injustifiée" de la France de restreindre les conditions d'obtention des titres de séjour -- les réseaux sociaux et les médias dénoncent "la guerre des visas" menée, selon eux, par Paris, et fustigent une mesure "arbitraire" et "punitive".Né en France, Hassan Iquioussen n'avait pas opté pour la nationalité française à sa majorité, prenant la nationalité marocaine de ses parents. Âgé de 58 ans, il réside régulièrement en France. Il a cinq enfants et 15 petits-enfants, tous Français.L'imam Iquioussen est recherché depuis la validation mardi de son expulsion par le Conseil d'État. Selon le préfet des Hauts-de-France, il est susceptible d'avoir pris la fuite en Belgique.

