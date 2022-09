https://fr.sputniknews.africa/20220831/une-attaque-de-drone-kamikaze-non-loin-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie--video-1056030317.html

Une attaque de drone-kamikaze non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié – vidéo

Une attaque de drone-kamikaze non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié – vidéo

Un drone-kamikaze ukrainien a provoqué une explosion au siège de l’administration municipale d’Energodar, à proximité de la centrale nucléaire de Zaporojié... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T18:31+0200

2022-08-31T18:31+0200

2022-08-31T18:31+0200

donbass. opération russe

drone

frappe aérienne

energodar

centrale nucléaire de zaporojie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/1f/1056030165_0:11:3116:1764_1920x0_80_0_0_bcc1a4cb23eab70c0eb411e144147067.jpg

Les autorités de la ville d’Energodar, voisine de la centrale nucléaire de Zaporojié, ont publié ce mercredi 31 août une vidéo d’une frappe nocturne d’un drone ukrainien contre l’administration municipale.La vidéo a été filmée par des caméras de surveillance.L’attaque n’a pas fait de victimes, précise-t-il.Par ailleurs, un groupe de saboteurs ukrainiens équipés d’armes d’infanterie, de bombes artisanales et de mortiers a été arrêté à Energodar, selon Vladimir Rogov, membre du conseil principal d’administration de la région de Zaporojié.Plus de 100 frappes en 24 heuresEn 24 heures, l’armée ukrainienne a mené plus de 100 frappes d’artillerie et de drones contre la centrale nucléaire de Zaporojié, la plus grande et puissante en Europe. Selon les autorités locales, les forces ukrainiennes utilisent notamment des obusiers américains M777.Ces tirs n’ont pas entravé le fonctionnement des réacteurs. Toutefois des obus sont tombés dans les piscines de refroidissement et à côté des dépôts d’isotopes radioactifs.

energodar

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

drone, frappe aérienne, energodar, centrale nucléaire de zaporojie