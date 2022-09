https://fr.sputniknews.africa/20220831/des-saboteurs-ukrainiens-arretes-non-loin-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056028502.html

Des saboteurs ukrainiens arrêtés non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié

Des saboteurs ukrainiens arrêtés non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié

Les autorités de la région de Zaporojié annoncent l’arrestation de plusieurs Ukrainiens munis d’armes et d’explosifs. Ces personnes voulaient mener une attaque... 31.08.2022, Sputnik Afrique

Un groupe de saboteurs ukrainiens équipés d’armes d’infanterie, de bombes artisanales et de mortiers a été arrêté à Energodar, non loin de la centrale nucléaire de Zaporojié, a annoncé ce mercredi 31 août Vladimir Rogov, membre du conseil principal d’administration de la région de Zaporojié.Selon les premiers éléments de l’enquête, les malfaiteurs voulaient organiser leur attentat pendant la visite de la délégation de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans la centrale nucléaire.Une mission de l’AIEA à la centrale de ZaporojiéLes inspecteurs de l’AIEA sont actuellement en route vers ce site qui est la cible de tirs quotidiens depuis des semaines. L’opérateur ukrainien de la centrale, Energoatom, a confirmé qu’ils étaient arrivés ce mercredi 31 août de Kiev à Zaporojié, à 120 km de la centrale.Le directeur général de l’AIEA, Rafael Grossi, qui fait partie de cette délégation internationale, s’est dit certain ce 31 août que la mission serait réalisée en toute sécurité, selon NBC News. Il a en outre indiqué à Reuters que l’inspection de l’agence avait pour objectif d’éviter un accident nucléaire.Moscou aimerait que plusieurs experts de l’AIEA restent à la centrale pour surveiller la situation sur place, a déclaré ce 31 août le représentant permanent de la Russie auprès de l’UE Vladimir Tchijov à la chaîne de télévision Rossiya 24.La centrale nucléaire sous les tirsSituée sur la rive gauche du Dniepr, au bord du réservoir de Kakhovka, la centrale nucléaire de Zaporojié est la plus grande en Europe. Elle possède six réacteurs de 1.000 MW. Contrôlée depuis mars par l’armée russe "pour éviter des fuites de matières radioactives", la centrale est toujours gérée par son opérateur ukrainien Energoatom.Moscou et Kiev s’accusent mutuellement de pilonner le site. Les bombardements de la centrale sont devenus plus fréquents début août.Les autorités locales signalent notamment ce 31 août plus de 100 frappes d’artillerie et de drones contre la centrale menées par l’armée ukrainienne en 24 heures. Selon l’administration d’Energodar, les forces ukrainiennes utilisent des obusiers américains M777.Ces frappes n’ont pas perturbé le fonctionnement des réacteurs, mais ont endommagé des systèmes auxiliaires. Des obus sont tombés dans les piscines de refroidissement et à côté des dépôts d’isotopes radioactifs.

