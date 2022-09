Une mission de l'AIEA arrive à Zaporojié

https://fr.sputniknews.africa/20220831/une-mission-de-laiea-arrive-a-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-1056023711.html

Une mission de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) en route vers la centrale nucléaire de Zaporojié, est arrivée dans la ville éponyme. 31.08.2022, Sputnik Afrique

Un convoi d'une vingtaine de voitures transportant une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est arrivé ce mercredi 31 août dans la ville de Zaporojié, à 120 km de la centrale nucléaire de Zaporojié, relate l'agence France-Presse.L'opérateur ukrainien de la centrale, Energoatom, confirme cette information.Partis de Vienne le 29 août, les membres de la délégation de l'AIEA ont rencontré le Président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev le 30 août. Le matin du 31 août, leur convoi automobile a quitté la capitale ukrainienne pour se diriger vers la centrale nucléaire de Zaporojié.Les inspecteurs resteront à la centrale pendant quelques jours A Zaporojié, le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi s'est dit certain que la mission d'inspection pouvait être réalisée en sécurité, relate la chaîne de télévision NBC News. Il a déclaré avoir obtenu des garanties de sécurité de Moscou et de Kiev.Selon M.Grossi, les inspecteurs resteront à la centrale nucléaire pendant quelques jours. Le Wall Street Journal avait précédemment affirmé que la mission de l'AIEA à la centrale de Zaporojié durerait du 31 août au 3 septembre.Le représentant permanent de la Russie auprès des organisations internationales à Vienne, Mikhaïl Oulianov, avait précédemment précisé à Sputnik que la mission comprenait une quinzaine d'employés du secrétariat de l'AIEA chargés de questions de garanties et de sûreté nucléaire, ainsi que des employés de l'Onu qui s'occupent de la logistique et de la sécurité.Centrale de Zaporojié, un site à risqueLa centrale de Zaporojié, la plus grande en Europe avec six des quinze réacteurs nucléaires ukrainiens, se trouve sous la protection de l'armée russe depuis mars. Elle est située près de la ville d'Energodar, sur la rive gauche du Dniepr, non loin de la ligne de front dans le sud. La Russie et l'Ukraine s'accusent mutuellement de procéder à des bombardements à proximité du site nucléaire.

