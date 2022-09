https://fr.sputniknews.africa/20220831/narratif-negrophobe-kemi-seba-dezingue-macron-apres-ses-propos-sur-linfluence-russe-en-afrique-1056030815.html

"Narratif negrophobe": Kémi Séba dézingue Macron après ses propos sur l’influence russe en Afrique

"Narratif negrophobe": Kémi Séba dézingue Macron après ses propos sur l’influence russe en Afrique

Le Président français a été repris de volée par le militant panafricain Kémi Séba, qui l’a accusé de négliger l’Afrique et de faire preuve de "négrophobie" en... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T19:01+0200

2022-08-31T19:01+0200

2022-08-31T19:01+0200

afrique subsaharienne

emmanuel macron

influence

panafricanisme

souverainisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1052062794_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd624fbc0d79d490a17391b0db305207.jpg

Les récentes sorties d’Emmanuel Macron sur les influences étrangères en Afrique continuent de défrayer la chronique. Après la Turquie, qui a conseillé à la France de balayer devant son porche colonial, c’est au tour du militant panafricain Kémi Séba de tacler le locataire de l’Elysée.L’activiste franco-béninois a ainsi accusé Emmanuel Macron de faire preuve de "négrophobie" en occultant les combats contre la Françafrique ou en les estimant téléguidés par Moscou.Que la Russie voit d’un bon œil les combats souverainistes en Afrique relève de la pure géostratégie, souligne encore le militant. Et de rappeler que c’est bel et bien la France qui exerce aujourd’hui son influence en Afrique, via le franc CFA notamment.Macron et le couplet des influences étrangèresLe Président français avait envoyé un pavé dans la mare lors de sa récente visite en Algérie, pointant les influences étrangères sur le continent africain. Des propos qui lui ont notamment valu les remontrances d’Ankara.Fin juillet, Emmanuel Macron avait déjà joué un couplet similaire lors d’un déplacement au Cameroun, fustigeant particulièrement la Russie qu’il avait accusé de "diffuser de fausses informations sur le sol africain". Il avait notamment ciblé Sputnik.

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, emmanuel macron, influence, panafricanisme, souverainisme