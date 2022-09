https://fr.sputniknews.africa/20220831/lue-na-pas-reussi-a-obtenir-daccord-sur-linterdiction-des-visas-aux-russes-1056022845.html

L'UE s'entend sur des restrictions de visas pour les Russes

En discutant de l’interdiction des visas aux Russes, les Vingt-Sept n'ont pas pu se résoudre à l’unanimité, a déclaré le ministre des Affaires étrangères... 31.08.2022, Sputnik Afrique

2022-08-31T13:37+0200

2022-08-31T13:37+0200

2022-08-31T16:53+0200

union européenne (ue)

hongrie

visas

russie

josep borrell

L’Union européenne n’a pas réussi à aboutir à un accord sur l’interdiction de la délivrance de visas aux ressortissants russes, car plusieurs pays membres s’y sont opposés, a déclaré ce 31 août le chef de la diplomatie hongroise, à l’issue d'une réunion.Annulation de l'accord sur l'assouplissementEntre-temps, les Vingt-Sept ont l’intention d’annuler l’accord sur la procédure simplifiée d’obtention des visas, compte tenu du nombre suffisant de pays favorables à cette décision, a-t-il précisé. Cette option a été confirmée par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell plus tard dans la journée. Cela entraînera une baisse significative du nombre des visas délivrés, le processus serait plus long et plus compliqué, selon M.Borrell."Groupes spécifiques" de RussesIl a également annoncé un accord sur la nécessité de délivrer des visas "à des groupes spécifiques" de Russes. Parmi les citoyens censés être autorisés dans l’UE figurent "ceux qui sont contre la guerre". De toute façon, la délivrance de visas va se faire "individuellement", a précisé le chef de la diplomatie européenne.D'autres modalitésLes pays membres auront le droit d’encadrer à l’échelle nationale l’entrée des Russes dans l’espace Schengen, a-t-il noté. La Commission européenne devrait proposer des mesures portant sur les visas déjà délivrés.Réunissant les ministres des Affaires étrangères, cette réunion se tient à Prague les 30 et 31 août, où ce sujet figure au menu des discussions. Comme cette rencontre est non officielle, elle ne peut pas donner suite à l’adoption de décisions pratiques, mais un retour politique sur les visas est attendu, soulignait plus tôt Josep Borrell.Une proposition qui divise l'UEL’initiative de bloquer l’entrée à tous les Russes venait principalement de l’Estonie, de la Lituanie, de la Lettonie, de la Finlande, de la République tchèque et de la Pologne. Entre-temps, le chef de la diplomatie européenne, M.Borrell ne l’a pas soutenue, se disant plutôt favorable à une approche sélective. Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré "avoir du mal" à imaginer la mise en place d’une interdiction totale.À défaut d’une décision adoptée à l’unanimité, la Pologne, la Finlande, l’Estonie, la Lituanie et la Lettonie sont toutefois prêtes à prendre des mesures à l’échelle nationale pour diminuer le flux de citoyens russes qui entrent dans l’UE et dans la zone Schengen, a indiqué The Financial Times.

hongrie

russie

2022

union européenne (ue), hongrie, visas, russie, josep borrell