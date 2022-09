L’exercice militaire Vostok 2022 a débuté en Russie – images

https://fr.sputniknews.africa/20220831/lexercice-militaire-vostok-2022-a-debute-en-russie--images-1056026605.html

L'ouverture de l'exercice stratégique russe Vostok 2022 a eu lieu ce 31 août dans le territoire du Primorié en Russie. La cérémonie a été marquée par le défilé... 31.08.2022, Sputnik Afrique

D’importants exercices impliquant des troupes russes ainsi que des militaires de plusieurs pays, dont l’Algérie, ont débuté ce 31 août dans l’est de la Russie. Leur inauguration, impliquant un défilé militaire et le hissage du drapeau des manœuvres, s’est déroulée sur le terrain d'entraînement de Sergueevski dans le territoire du Primorié.Des représentants des pays participants ont également prononcé des discours.Vostok 2022L'exercice stratégique russe Vostok 2022, qui se tient du 1er au 7 septembre dans le territoire du Primorié en Russie, réunit des troupes, des forces opérationnelles et des observateurs de nombreux pays, dont l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Chine, le Laos, la Mongolie, le Nicaragua, la Syrie et le Tadjikistan.Au total, plus de 50.000 soldats et plus de 5.000 pièces d'armement et d'équipement militaire participeront à l'exercice, dont 140 avions, 60 navires de guerre, des bateaux et des navires de soutien.

