L'exercice stratégique russe Vostok 2022, réunissant des troupes, des forces opérationnelles et des observateurs de nombreux pays, dont l’Algérie, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Biélorussie, l’Inde, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Chine, le Laos, la Mongolie, le Nicaragua, la Syrie et le Tadjikistan, se tient du 1er au 7 septembre dans le territoire du Primorié en Russie.

Au total, plus de 50.000 soldats et plus de 5.000 pièces d'armement et d'équipement militaire participe aux manœuvres, dont 140 avions, 60 navires de guerre...

Exercices stratégiques Vostok-2022

